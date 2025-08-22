واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا سرگودھا نے شہر میں غیر قانونی طور پر لگے پینے کے پانی کنکشنز کو ریگولر کرانے کیلئے ایک ماہ کی مہلت دی جس کے بعد نا صرف ان کنکشنوں کر منقطع کر دیا جائے گا اور متعلقہ افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی،واسا حکام کے مطابق جلد ہی سروے شروع کرایا جا رہا ہے شہری کارروائی اور جرمانے سے بچنے کے لیے اپنے کنکشن کوفوری طور پر ریگولر کرا لیں میں لائنوں پر لگے کنکشن منقطع کرنے کی کارروائی شروع کی جارہی ہے۔
سیوریج نظام کے لیے میگا پراجیکٹ پر کام ماہ اکتوبر میں شروع ہو جائیں گے جبکہ پینے کے پانی کے لئے میگا پراجیکٹ کا تخمینہ تیار کیا جا رہاہے جس کے لیے حکومت سے خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کی جائے گی پی ایچ اے کو پودوں کے لئے پانی کی فراہمی کے لیے کمپنی باغ بلاک 32اور رحمت اللعالمین پارک میں بارشی پانی کی سٹوریج کے لئے زمین دوز ٹینک بنائے جا رہے ہیں۔ جمع شدہ بارش کے پانی کو بعد ازاں باغات اور گرین بیلٹس پر چھڑکائو کرنے کیلئے استعمال کیا جائے گا۔