  • سرگودھا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) نواحی علاقہ عباس نگر کی تمام گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئیں جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہوگئے ۔

 اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ گٹروں کا پانی گلیوں میں پھیلنے سے نمازیوں سمیت بچے اور خواتین پریشان ہیں۔رہائشیوں کا کہنا تھا کہ سیوریج کے پانی کے کھڑا رہنے سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور مختلف موذی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور سیوریج کے مسائل کے مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔

