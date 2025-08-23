ایکسل لوڈ کنٹرول، ایل پی جی سلنڈر اور اوورچارجنگ کیخلاف کارروائی میں سرگودھا ائول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹرانسپورٹ اتھارٹی پنجاب نے صوبہ کے تمام اضلاع کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ایک جامع رپورٹ جاری کی ہے۔۔۔
جس میں ایکسل لوڈ کنٹرول، ایل پی جی سلنڈر کریک ڈاؤن اور اوورچارجنگ کے خلاف کارروائیوں کی بنیاد پر اضلاع کی درجہ بندی کی گئی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی قیادت میں ضلع سرگودہا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب بھر میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے ۔ ملتان دوسرے ، فیصل آباد تیسرے اور ساہیوال چوتھے نمبر پر رہے ۔