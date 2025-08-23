ٹرک اڈوں کی 66شمالی منتقلی ، آئندہ ماہ پیشرفت متوقع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹرک اڈوں کی 66شمالی میں باضابطہ منتقلی اور چار دیواری و دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبوں پر آئندہ ماہ اہم پیش رفت متوقع ہے۔۔۔
تفصیل کے مطابق ٹرک اڈوں کی منتقلی کامعاملہ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے باعث اس میں بنیادی سہولیات کی فراہمی گزشتہ دو دہائیوں سے مسلسل التواء کا شکار اور متنازعہ بنی ہوئی ہے ، سابقہ ادوار میں ان ابتدائی امور میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی چکی ہے ، تاہم کاغذی احکامات و اعلانات کے علاوہ تاحال کچھ نہیں ہو سکا، شہر میں جگہ جگہ قائم غیر قانونی ٹرک اڈوں کی وجہ سے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ، مویشی باڑوں کے خلاف حالیہ کاروائی کے بعد انتظامیہ ٹرک اڈوں کو بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اورآئندہ ماہ کے آغاز پر اس حوالے سے بڑی پیش رفت کی توقع ہے ۔