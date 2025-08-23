یوم شہادت حضرت امام حسن ؓ آج، جلوس کیلئے سخت سکیورٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)28 صفر المظفر یوم شہادت حضرت امام حسن ؓ کے موقع پر سرگودھا پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لئے گئے۔۔۔
ترجمان ضلعی پولیس محمد اظہر حیات کے مطابق ڈی پی او محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر 28 صفر کے مرکزی جلوس و مجلس پر فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ،مرکزی جلوس امام بارگاہ 7 بلاک سے شروع ہو کر روائتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بلاک نمبر 19 اختتام پذیر ہو گا جلوس کی فول پروف سیکیورٹی کیلئے سرگودھا پولیس کی 1 ہزار سے زائد نفری تعینات کرتے ہوئے داخلی وخارجی راستوں پر واک تھروگیٹس نصب کیے گئے ہیں ، جلوس میں شامل ہونے والے افراد کی تلاشی بذریعہ میٹل ڈیٹکٹر لی جائے گی ، جلوس کی نگرانی کے لیے خصوصی طور پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں،