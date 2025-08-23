صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی ملک کا خور اک کے حوا لہ سے خود کفیل نہ ہو نا بھی حیرا ن کن:مولانا انجینئر سلیم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث مولانا انجینئر محمد سلیم نے کہا ہے کہ قد رت نے پا کستا ن کو 4بہترین موسم اور بہترین نہر ی نظا م عطا کیا ہے۔۔۔

 پاکستا ن جیسے زرعی ملک کا خور اک کے حوا لہ سے مکمل طور پر خود کفیل نہ ہو نا بھی حیرا ن کن ہے۔حکومتی سطح پر آ نے وا لی نسلوں کا سو چنا چا ہیے بیر و ن ملک سے چینی سمیت دیگر ا شیا ئے منگو ا کرکا شت کاروں کا معاشی قتل کیا جا ر ہا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ پاکستا ن کی زر اعت کو مستحکم بنا نے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں ۔

 

