زرعی ملک کا خور اک کے حوا لہ سے خود کفیل نہ ہو نا بھی حیرا ن کن:مولانا انجینئر سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث مولانا انجینئر محمد سلیم نے کہا ہے کہ قد رت نے پا کستا ن کو 4بہترین موسم اور بہترین نہر ی نظا م عطا کیا ہے۔۔۔
پاکستا ن جیسے زرعی ملک کا خور اک کے حوا لہ سے مکمل طور پر خود کفیل نہ ہو نا بھی حیرا ن کن ہے۔حکومتی سطح پر آ نے وا لی نسلوں کا سو چنا چا ہیے بیر و ن ملک سے چینی سمیت دیگر ا شیا ئے منگو ا کرکا شت کاروں کا معاشی قتل کیا جا ر ہا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ پاکستا ن کی زر اعت کو مستحکم بنا نے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں ۔