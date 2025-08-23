صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تفتیشی عمل کو مزید مؤثر بنانے کیلئے دو روزہ تربیتی ورکشاپ

  • سرگودھا
تفتیشی عمل کو مزید مؤثر بنانے کیلئے دو روزہ تربیتی ورکشاپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ریجن میں پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور تفتیشی عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

ورکشاپ میں سرگودھا، خوشاب، میانوالی اور بھکر اضلاع کے 30 پولیس افسران نے بھرپور شرکت کی۔تربیتی ورکشاپ کا مقصد کرائم سین کے تحفظ، شواہد کے محفوظ اندراج، گواہوں کے بیانات میں تسلسل، قانونی فریم ورک کی سمجھ بوجھ اور کیس فائل آڈٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ماہر کرائم سین انویسٹی گیٹرز، پراسیکیوٹر اور سینئر کریمنل وکلاء نے افسران کو لیکچر دیے ۔ورکشاپ میں افسران کو شواہد اکٹھے کرنے ، بیان ریکارڈنگ، قانونی دفعات کے درست اطلاق اور تفتیشی فائلوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے خصوصی رہنمائی فراہم کی گئی۔ آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے تربیتی افسران کو ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور کہا کہ اس سے نہ صرف مقدمات کے معیار میں بہتری آئے گی بلکہ انصاف کی فراہمی کا عمل بھی تیز اور شفاف ہوگا۔ 

 

