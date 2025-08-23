تحفظ ناموس رسالت ؐاور عظمت صحابہؓ واہل بیت کے بغیر نجات ناممکن:علما ء کرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری احمد علی ندیم، مفتی شاہد مسعود، حافظ وقاص قاسمی، مولانا ملک ضیاء الحق۔۔۔
شیخ نعیم طاہر، قاری عبدالوحید، قاری وقار احمد عثمانی ، امیر افضل اعوان پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی، مولانا احمد حسن چشتی، مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت ؐاور عظمت صحابہؓ واہل بیت ایمان کا جز اول ہے جس کے بغیر نجات نا ممکن ہو گی۔اس لئے قیام امن کے لئے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اتحاد و اتفاق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے ۔