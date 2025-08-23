صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحفظ ناموس رسالت ؐاور عظمت صحابہؓ واہل بیت کے بغیر نجات ناممکن:علما ء کرام

  • سرگودھا
تحفظ ناموس رسالت ؐاور عظمت صحابہؓ واہل بیت کے بغیر نجات ناممکن:علما ء کرام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری احمد علی ندیم، مفتی شاہد مسعود، حافظ وقاص قاسمی، مولانا ملک ضیاء الحق۔۔۔

 شیخ نعیم طاہر، قاری عبدالوحید، قاری وقار احمد عثمانی ، امیر افضل اعوان پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی، مولانا احمد حسن چشتی، مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت ؐاور عظمت صحابہؓ واہل بیت ایمان کا جز اول ہے جس کے بغیر نجات نا ممکن ہو گی۔اس لئے قیام امن کے لئے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اتحاد و اتفاق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیر قانونی یونٹ پکڑا گیا،سامان ضبط

پی ٹی آ ئی رہنما ریحانہ ڈار و دیگر کی سلمان راجہ سے ملاقات

وزیر آ باد :پنجاب کالج میں داخل نئے طلبہ کیلئے آ گاہی سیمینار

نظام مصطفیؐ کیلئے جدو جہد کوتیز کرنا ہو گا:سنی تحریک

ملکی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنیوالوں سے مقابلہ:بلال تارڑ

تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن