عدم ادائیگی واجبات، واٹر سپلائی سکیموں کے کنکشن کاٹنے کا عندیہ

  • سرگودھا
عدم ادائیگی واجبات، واٹر سپلائی سکیموں کے کنکشن کاٹنے کا عندیہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ انہار نے واجبات کی عدم ادائیگی پرضلع کی مختلف واٹر سپلائی سکیموں کے کنکشن منقطع کرنے کا عندیہ دیدیا، محکہ انہار حکام کی۔۔۔

 جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن ، میونسپل کمیٹیز سلانوالی، شاہ پور اور ساہی وال کے چیف آفیسر کوواجبات کی ادائیگی کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نہر لوئر جہلم سے متذکرہ بلدیاتی اداروں کی واٹر سپلائی سکیموں کو کنکشنز کی مد میں واجبات کی ادائیگی کے معاملات گزشتہ کئی ماہ سے التواء کا شکار چلے آ رہے ہیں، قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ اس حوالے سے عملدرآمد کے حوالے سے لکھا گیا مگر صورتحال جوں کی توں ہے اگرجلد از جلد واجبات کی ادائیگیاں ممکن نہ بنائی جا سکیں تو کنکشنز منقطع کرنے پر مجبور ہونگے ۔

 

