سیاسی استحکا م ہو آئین کی با لادستی ہر پاکستانی کی خواہش:عمران حسن اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ آ ج ہر محب وطن پاکستانی کی خوا ہش ہے کہ پاکستا ن میں سیاسی استحکا م ہو آئین کی با لادستی اور جمہور یت اپنی آ ب و تا ب سے۔۔۔

موجو د لیکن ملک میں یہ سب کچھ موجو د نہیں ملک کی معاشی صورتحا ل بگڑ ر ہی ہے 45فیصد آبادی غر بت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے ہو ش روبا مہنگا ئی نے عو ام کی کمر توڑ د ی بے ر وز گا ر ی و با ل جا ن بن چکی ہے ،جماعت اسلامی موجو د ہ حا لا ت میں سیاسی اور معاشی استحکا م کیلئے اپنا تاریخ ساز کلیدی کر دار اداکررہی ہے کیونکہ پاکستا ن کی ترقی و خوشحا لی اور معاشی استحکا م ہی پاکستا ن پیپلزپارٹی کا مطمع نظر ہے ۔ 

 

