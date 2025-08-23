صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہو کا سسر پر زیادتی ،حاملہ کرنے کا الزام،مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سسر کے مظالم کا شکار خاتون کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جبکہ ڈی پی او نے مقدمہ کی تفتیش کیلئے ایس پی انوسٹی گیشن کی زیرِ نگرانی ٹیم تشکیل دیدی۔۔۔

 ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق 44جنوبی کی رہائشی مسماۃ(ث) نے اپنے ہی سسر حق نواز پر چھ ماہ سے مسلسل زیادتی سے خود کو حاملہ کیے جا نے کا الزام لگایا ہے ۔ عدالت کے حکم سے میڈیکل کروایا گیا ہے وقوعہ پرانا ہونے کی وجہ سے فارنزک لیبارٹری سے تصدیق نہ ہو سکی ہے ۔ جس کی تصدیق بعد از پیدائش ڈی این اے سے ہو گی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون کا شوہر مقامی زمیندار کے پاس ملازم تھا جو اپنا کام چھوڑ کر بھاگ گیا اس کی جگہ اس کے والد اور خاتون کے سسر نے کام کا وعدہ کیا لیکن وہ بھی بھاگ گیا۔ جس کے بعد خاتون نے زنا کی درخواست دی تھانہ عطا شہید پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے جب کہ ملزم حق نواز شامل تفتیش ہے ۔ڈی پی او نے تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفتیش کو میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

