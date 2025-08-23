ماڈل ریڑھی بازار گارمنٹس بازار کی شکل اختیار کر گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث ماڈل ریڑھی بازار گارمنٹس بازار کی شکل اختیار کر گئے حکومت کی ہدایت پر بازاروں میں کھڑی ہونے والی فروٹ ریڑھیوں کے لئے۔۔۔
ماڈل ریڑھی بازار بنائے گئے لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے ان بازاروں کمپنی باغ اور پٹھہ منڈی میں قائم کئے گئے ماڈل ریڑھی بازاروں میں فروٹ فروشوں نے اسٹالز آگے فروخت کرکے پھر سے دیگرجگہوں پر ریڑھیاں لگانا شروع کر دیں جبکہ ماڈل ریڑھی بازاروں میں اکثریت نے اب گارمنٹس ، انگوٹھیوں اور کھانے پینے کے سٹالز لگا لئے ، جس وجہ سے فروٹ ریڑھی والے بازاروں میں ریڑھی لگانے پر مجبور ہیں۔