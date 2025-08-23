صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ریڑھی بازار گارمنٹس بازار کی شکل اختیار کر گئے

  • سرگودھا
ماڈل ریڑھی بازار گارمنٹس بازار کی شکل اختیار کر گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث ماڈل ریڑھی بازار گارمنٹس بازار کی شکل اختیار کر گئے حکومت کی ہدایت پر بازاروں میں کھڑی ہونے والی فروٹ ریڑھیوں کے لئے۔۔۔

 ماڈل ریڑھی بازار بنائے گئے لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے ان بازاروں کمپنی باغ اور پٹھہ منڈی میں قائم کئے گئے ماڈل ریڑھی بازاروں میں فروٹ فروشوں نے اسٹالز آگے فروخت کرکے پھر سے دیگرجگہوں پر ریڑھیاں لگانا شروع کر دیں جبکہ ماڈل ریڑھی بازاروں میں اکثریت نے اب گارمنٹس ، انگوٹھیوں اور کھانے پینے کے سٹالز لگا لئے ، جس وجہ سے فروٹ ریڑھی والے بازاروں میں ریڑھی لگانے پر مجبور ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تفتیشی نظام کو جدید بنانے کیلئے 2 ہزار اے ایس آئی بھرتی کرنے کا فیصلہ

نالوں پر تجاوزات کا آغاز فاروق ستار کے دور میں ہوا، میئر

واٹرکارپوریشن میں الٹی گنگا بہنے لگی: کھارے پانی لائسنس اسکینڈل کا کردار پھر اہم عہدے پر تعینات

گورنرسے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی ملاقات

سڑکوں سے پانی کی نکاسی جلد مکمل کی جائے ،کمشنر

عوام سے کئے وعدوں کی تکمیل کیلئے دن رات کوشاں، اویس قادر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن