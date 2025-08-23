سی پیک کو افغانستا ن تک توسیع د ینے پر اتفا ق خوش آئند مرزافضل ا لر حمن ، محمدشفیق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چیمبر مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
کا بل میں و زرا ء خا ر جہ کے اہم اجلا س میں سی پیک کو افغانستا ن تک توسیع دینے پر اتفا ق خوش آئند ہے کیونکہ سی پیک خطے کو معاشی سر گر میوں کا مر کز بنا نے کے علاو ہ پاکستا ن کی معیشت مستحکم بنا نے کا با عث بنے گا سی پیک کو افغانستا ن تک توسیع دینے پر اتفاق کے خطے میں اقتصا د ی معاشی اور تجارتی تعلقات کو فر وغ د ینے کی بنیاد بنیں گے ۔