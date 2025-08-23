صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ا نسا نی جا نو ں کا ضیا ع اور تبا ہی قدر ت کی طرف سے آ ز ما ئش ہے ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہاہے کہ خیبر پختونخوا ہ میں بڑے پیما نے پر ا نسا نی جا نو ں کا ضیا ع اور۔۔۔

 تبا ہی قدر ت کی طرف سے آ زمائش ہے صو بہ خیبر پختونخوا ہ گو ر نمنٹ اپنے وسائل کے ساتھ متاثر ین کی بحا لی اور ا مداد کیلئے کو شاں ہے وفاقی حکو مت بھی سیاست با لا ئے طاق رکھ کر متاثرین کی مد د کر ے پنجاب حکو مت کا موجو دہ صورتحا ل میں رو یہ سمجھ سے با ہر ا س وقت متاثرین کی ا مد اد کیلئے تمام تر وسائل بر و ے کا ر لا ئے جا ئیں۔ 

 

