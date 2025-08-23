صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

د رخت آفات کے خلا ف ڈھال اور نسلوں کے لیے ز ند گی کا ذریعہ ہیں ،سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ در خت ما حو ل کی ز ند گی کی علا مت اور موسمیاتی تبدیلی کے خلا ف سب سے مضبو ط دفاع ہیں۔۔۔

 در خت د ر جہ حرارت میں کمی اور با ر ش کے پا نی کو جذ ب کر نے سیلا ب اور لینڈ سلا ئیڈنگ کو بھی کم کر کے ہر لگا یا گیا د رخت آفات کے خلا ف ڈھال اور نسلوں کے لیے ز ند گی کا ذریعہ ہے مو ن سو ن شجرکا ر ی مہم کے حوا لہ سے انہوں نے اپنے پیغا م میں کہا کہ پاکستا ن کو مو سمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات کا سامنا ہے شجر کا ر ی مہم علامتی نہیں بلکہ یہ پا کستا ن کے مستقبل کے تحفظ کیلئے ایک اہم قدم ہے ۔ 

 

