خوشاب اور جوہرآباد کو ملانے والی بین الاضلاعی شاہراہ پر سٹریٹ لائٹس لگانے کا مطالبہ

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب کے جڑواں شہروں خوشاب اور جوہرآباد کو ملانے والی بین الاضلاعی شاہراہ پر حادثات کی روک تھام کے لیے صرف درختوں کی جھکی ہوئی ٹہنیاں کاٹ دینا کافی نہیں۔۔۔

 اس سڑک پر روشنی کا انتظام بھی ناگزیر ہے ۔اس شاہراہ پر صرف جہاز چوک، جوہرآباد کے فلائی اوور پر ایک لائٹ نصب ہے ، جبکہ باقی پانچ کلومیٹر سڑک رات کے وقت مکمل تاریکی میں ڈوبی رہتی ہے ۔ اس صورتحال کے باعث نہ صرف حادثات ہو رہے ہیں بلکہ راہزنوں اور ڈکیتوں کو بھی مذموم سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے ۔ 

 

