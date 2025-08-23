صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

\"پیرا فورس\"حرکت میں آ گئی،دکانوں کے تھڑے توڑ دئیے

  • سرگودھا
\

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے تشکیل دی گئی \"پیرا فورس\" تجاوزات کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ جمعہ کے روز مین بازار میں گرینڈ آپریشن کے دوران دوکانوں کے سامنے قائم تھڑے اکھاڑ دیے گئے ۔

 اس آپریشن کے باعث تاجروں کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔تاجروں اور دکانداروں نے آپریشن کے خلاف شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے \"ظالمانہ اقدام\" قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کی انکروچمنٹ ٹیموں نے آپریشن کی آڑ میں ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا، اب پیرا فورس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔دوسری جانب مرکزی انجمن تاجران جوہرآباد کے صدر محمد عثمان جنجوعہ نے پیرا فورس کے آپریشن کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے ، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔

آج کا اخبار

