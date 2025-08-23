دھمکیوں کے مقدمے میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، دھمکیوں کے مقدمے میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
اسی سلسلے میں تھانہ صدر نے دھمکیوں کے مقدمے میں گرفتار ملزم حمزہ گل سے دورانِ تفتیش انکشاف پر وقوعہ میں استعمال ہونے والا پسٹل 30 بور برآمد کیا، جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ ملزم کے خلاف تھانہ صدر میں اسلحہ رکھنے کے الزام میں علیحدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔