ضلع خوشاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک محفوظ ہے ، محمد علی ساول

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک محفوظ ہے ۔

اُن کا کہنا تھا کہ عوامی حمایت کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر پارٹی کو یونین کونسل کی سطح تک فعال کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مخلص اور نظریاتی کارکن ہماری اصل طاقت ہیں جن کی جدوجہد نے پارٹی کو ناقابلِ شکست بنا دیا ہے ۔ انشائاللہ آئندہ عام انتخابات میں ہم ثابت کریں گے کہ پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے ۔

 

