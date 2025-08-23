ملک میں حکومتیں بدلتی رہیں،خوشاب کی قسمت نہ بدل سکی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) حکومتیں بدلتی رہیں، مگر ڈیڑھ دہائی قبل دریائے جہلم کے کنارے بسنے والے تاریخی شہر خوشاب کی قسمت نہ بدل سکی۔
21ویں صدی کے جدید دور میں بھی یہ شہر زیرِ زمین سیوریج سسٹم سے محروم ہے ، اور نکاسیِ آب کے لیے تاحال کھلی نالیوں کا فرسودہ نظام استعمال ہو رہا ہے ۔محلوں اور گلیوں میں موجود نالیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن کے باعث گزرنا محال ہو چکا ہے ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان نالیوں کی باقاعدہ صفائی بھی نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں گندا پانی گلیوں میں جوہڑوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شہر کی قدامت کے باعث حکومت اسے جدید سہولیات فراہم کرنے پر توجہ نہیں دیتی۔ حالانکہ خوشاب، آبادی کے لحاظ سے ضلع کا سب سے بڑا شہر اور ایک اہم ووٹ بینک رکھتا ہے ، لیکن یہاں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت فوری طور پر خوشاب کے لیے جدید سیوریج سسٹم نصب کرے تاکہ شہریوں میں پایا جانے والا احساس محرومی ختم ہو سکے ۔