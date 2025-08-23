وفاقی ٹیکس محتسب کے ایڈوائزر شوکت محمود کی محمد اقبال شاہ کے دفتر آمد، آگاہی سیشن کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر) وفاقی ٹیکس محتسب ریجنل آفس سرگودھا کے ایڈوائزر جناب شوکت محمود نے معروف قانون دان محمد اقبال شاہ ایڈووکیٹ کے دفتر کا دورہ کیا۔۔۔
جہاں انہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد سے ملاقات کی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ 2000ء سے ٹیکس دہندگان کی جائز شکایات کے فوری اور بلا معاوضہ ازالے کو یقینی بنا رہا ہے ۔ اب تک ہزاروں شکایات نمٹائی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ارب روپے کی مالیاتی رقوم ٹیکس دہندگان کو واپس دلائی گئی ہیں، اور ایف بی آر میں جاری بدعنوانی و نااہلی کے سدباب میں مدد ملی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ شکایات موبائل ایپ، آن لائن یا بذریعہ ڈاک درج کروانے کی سہولت دستیاب ہے ، اور تمام تر خدمات بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر محمد اقبال شاہ ایڈووکیٹ نے خطبئہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ادارے کے عوام دوست اقدامات کو سراہا اور شوکت محمود کی عوامی آگہی مہم کو قابل تحسین قرار دیا۔