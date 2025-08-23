وادی سون کے دورافتادہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان:ہادی بخش اعوان
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) یونین کونسل مردوال کے سابق چیئرمین اور وادیِ سون کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت ملک ہادی بخش اعوان نے کہا ہے کہ وادی سون کے دورافتادہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔
انہوں نے کہا کہ علاقے میں تعلیم، صحت، صاف پانی جیسی سہولیات ناپید ہیں، اور عوامی نمائندے ان مسائل سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں ان علاقوں کو شامل نہ کرنا سراسر ناانصافی ہے ، اور حکومت کو اس پالیسی پر نظرِثانی کرنی چاہیے ۔