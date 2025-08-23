صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس آفیسر کی موٹر سائیکل چوری

  • سرگودھا
پولیس آفیسر کی موٹر سائیکل چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس لائن کے اندر سے پولیس آفیسر کی موٹر سائیکل چوری کر لی گئی۔تھانہ کوتوالی کے علاقے میں قائم پولیس لائن سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عارف حسین کی جانب سے موٹر سائیکل کھڑی کی گئی۔ جو نامعلوم ملزمان چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

