منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف مہم،5ملزم گرفتار
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب فروہ عامر کی ہدایات پر ضلع بھر میں منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف جاری خصوصی مہم کے دوران پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
سٹی پولیس جوہرآباد نے کارروائی کے دوران ایک رائفل 223 بور، میگزین، 93 کارتوس، ایک بارہ بور ریپیٹر بندوق، 25 کارتوس، ایک کلاشنکوف بمعہ میگزین اور 74 گولیاں برآمد کیں۔ قائدآباد پولیس نے ایک شخص کے قبضے سے آئس، شیشہ، فلیور بوتلیں (15 عدد) اور ویپ ڈیوائسز (40 عدد) برآمد کیں۔ جبکہ صدر پولیس جوہرآباد نے ایک منشیات فروش سے ایک لیٹر شراب برآمد کی۔تمام ملزمان کے خلاف آرمز ایکٹ اور امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔