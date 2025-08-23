صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف مہم،5ملزم گرفتار

  • سرگودھا
منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف مہم،5ملزم گرفتار

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب فروہ عامر کی ہدایات پر ضلع بھر میں منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف جاری خصوصی مہم کے دوران پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔

سٹی پولیس جوہرآباد نے کارروائی کے دوران ایک رائفل 223 بور، میگزین، 93 کارتوس، ایک بارہ بور ریپیٹر بندوق، 25 کارتوس، ایک کلاشنکوف بمعہ میگزین اور 74 گولیاں برآمد کیں۔ قائدآباد پولیس نے ایک شخص کے قبضے سے آئس، شیشہ، فلیور بوتلیں (15 عدد) اور ویپ ڈیوائسز (40 عدد) برآمد کیں۔ جبکہ صدر پولیس جوہرآباد نے ایک منشیات فروش سے ایک لیٹر شراب برآمد کی۔تمام ملزمان کے خلاف آرمز ایکٹ اور امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلاگنبدپارکنگ ، 6کمپنیوں کو پری کوالیفائی کرلیاگیا

ڈی جی پی آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے

سیمپل فیل ، 81ہزار کلو مضرصحت بناسپتی گھی تلف

عدالت میں خاتون کی خاوند سے صلح ،درخواست نمٹادی گئی

پی ایچ اے میں گھوسٹ ملازمین کا انکشاف

پی ایم ڈی سی سے میڈیکل کالجز کیلئے 450 سیٹیں مانگ لی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن