دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والا گرفتار

  • سرگودھا
دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والا گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک کے قریب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔

دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک کے قریب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔ 

 

