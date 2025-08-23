سابقہ دشمنی ،شہری پر بدترین تشدد، دانت توڑ دیئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ دشمنی کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر اس کے دانت توڑ دیئے گئے ۔
تھانہ ریل بازار کے علاقے محکمہ انہار دفتر کے قریب فرزند علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جبکہ اس دوران اس کے دانت بھی توڑ دیئے گئے ۔ تاہم پولیس نے ملز موں کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔