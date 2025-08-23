صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ،ہسپتال منتقل

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) جوہرآباد کے نواحی علاقوں میں ٹریفک حادثات کے دو مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ۔

پہلا حادثہ چک نمبر 9 کے قریب پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سڑک پر موجود آوارہ کتے کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 30 سالہ فرخ ظہور شدید زخمی ہو گیا۔دوسرا حادثہ سرگودھا روڈ پر جہلم برج کے قریب پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 40 سالہ ساجدہ زوجہ تنویر زخمی ہو گئی۔ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے دونوں زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور انہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

