شہری کی بجلی کی موٹر، تار چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی کی موٹر چوری کر لی گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے چناب کلب چوک کے قریب سے عبدالوحید نامی شہری کی بجلی کی موٹر، تاریں اور دیگر سامان رات کی تاریکی میں چوری کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
