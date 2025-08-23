صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کی بجلی کی موٹر، تار چوری

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی کی موٹر چوری کر لی گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے چناب کلب چوک کے قریب سے عبدالوحید نامی شہری کی بجلی کی موٹر، تاریں اور دیگر سامان رات کی تاریکی میں چوری کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

