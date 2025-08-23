جھال والا پل سے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج سڑک خستہ حال
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں جھال والا پل سے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز تک کچی سڑک انتہائی خستہ حال اور ناکارہ ہو چکی ہے ، جو کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے ۔
شہریوں نے اس اہم شاہراہ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق بارش کے دنوں میں سڑک پر بنے گہرے گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے ، جس سے سٹوڈنٹس، کالج سٹاف اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ۔ تین سے چار کلومیٹر طویل یہ واحد راستہ بارش کے بعد پھسلن کا باعث بنتا ہے ، جس کی وجہ سے مسافروں کو تھل کینال میں گرنے کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا ہے ۔گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ساتھ بھکر نہر واقع ہے ، جس کی گہرائی تیس فٹ سے زائد ہے ۔ اس خطرناک صورتحال کے باوجود اس سڑک کی تعمیر کے حوالے سے مقامی سیاسی نمائندے صرف طفل تسلیوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس سڑک کی پختہ تعمیر کے لیے گرانٹ جاری کی جائے ، تاکہ طلباء و طالبات اور دیگر شہریوں کی قیمتی جانیں ممکنہ حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔