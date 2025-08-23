شہزاد آصف خان کی تھانہ شاہ پور میں کھلی کچہری ،مسائل سنے
شاہ پور (نمائندہ دنیا )ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ شاہ پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ،جس میں شاہ پور سٹی ، صدر اور جھاوریاں کے شہریوں نے شرکت کی۔۔۔
انہوں نے شہریوں کے مسائل موقع پر سماعت کرتے ہوئے فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔ آر پی او شہزاد آصف خان نے کہا کہ شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے پولیس ملازمین سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہلکاروں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بلا و خطر اپنے فرائض سرانجام دے سکیں ۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او سرگودہا صہیب اشرف ، ڈی ایس پی شاہ پور سرکل چوہدری ارشد گوندل ، ایس ایچ او صدر رانا عاصم ، ایس ایچ او سٹی وقار سپراء ، ایس ایچ او جھاوریاں رانا طاہر جھمٹ ، سیکورٹی آفیسر محمد سرفراز اور دیگر شہری شریک ہوئے آر پی او شہزاد آصف خان نے دوران کھلی کچہری افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہاکہ میرٹ کو بنیادی اصول بناتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانہ کی سطح پر ہی حل کیے جائیں جوکہ ہماری اولین ذمہ داری ہے ،عام آدمی کی دہلیز تک انصاف کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے ۔انہوں نے مزید کہاکہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اورعوام اورپولیس کے مابین فاصلے مٹانا ہے ۔