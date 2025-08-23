ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔