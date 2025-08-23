صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کرے :جمعیت اہلحدیث

  • سرگودھا
حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کرے :جمعیت اہلحدیث

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، ناظم اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بونیر، باجوڑ اور دیگر علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور۔۔۔

 لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی تباہ کاریوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ ان واقعات میں اب تک 500 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو چکے ہیں جبکہ بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کارکنان ریسکیو و امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر غور کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہیے ۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی فوری بحالی اور ضروریات زندگی کے لیے فوری اقدامات کرے ۔رہنماؤں نے کہا کہ اگرچہ قدرتی آفات سے مکمل بچاؤ ممکن نہیں لیکن بروقت منصوبہ بندی اور اقدامات سے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث نے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے اور تمام اہل وطن سے اپیل ہے کہ وہ متاثرہ بھائیوں کی بحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلاگنبدپارکنگ ، 6کمپنیوں کو پری کوالیفائی کرلیاگیا

ڈی جی پی آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے

سیمپل فیل ، 81ہزار کلو مضرصحت بناسپتی گھی تلف

عدالت میں خاتون کی خاوند سے صلح ،درخواست نمٹادی گئی

پی ایچ اے میں گھوسٹ ملازمین کا انکشاف

پی ایم ڈی سی سے میڈیکل کالجز کیلئے 450 سیٹیں مانگ لی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن