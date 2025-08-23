گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے زیورات اور سامان چوری کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، لیپ ٹاپ، نقدی، موبائلز اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے محلہ نعمت آباد کے رہائشی ارسلان نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر اس کے گھر میں داخل ہوگئے ۔اور الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔