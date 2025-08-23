صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے زیورات اور سامان چوری کر لیا

  • سرگودھا
گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے زیورات اور سامان چوری کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، لیپ ٹاپ، نقدی، موبائلز اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے محلہ نعمت آباد کے رہائشی ارسلان نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر اس کے گھر میں داخل ہوگئے ۔اور الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب مہم کی سخت مانیٹرنگ کا آغاز

سکولوں میں 6ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کرنیکا فیصلہ،شیڈول جاری

بجلی چوروں کیخلاف ایکشن،24رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے

بارش ، سڑک بیٹھ، سیوریج کے مین ہول دھنس گئے

پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فوجی فرٹیلائزر میں معاہدہ طے

انسداد گداگری قانون پر عملدرآمد کی ضرورت،ڈاکٹر کامران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن