ماں،بیٹی کو مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ماں اور بیٹی کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے چک نمبر 240 گ ب کی رہائشی نصرت بی بی نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اسی دوران ملزمان سابقہ رنجش کی بنا پر زبردستی گھر میں داخل ہوگئے ۔ ملزمان نے ماں بیٹی کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کرنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔