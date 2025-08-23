برائلر مہنگا بیچنے والے 8دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز نے مرغی کے گوشت کی مقررہ نرخوں سے زائد وصولی پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 8 دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان کو موقع پر ہی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پْرعزم ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مرغی کے گوشت سمیت تمام اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر فراہمی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا۔