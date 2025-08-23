صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام ،ٹریفک پولیس متحرک

  • سرگودھا
محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام ،ٹریفک پولیس متحرک

میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام کے تحت ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کے۔۔۔

 احکامات، اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ٹریفک پولیس میانوالی کی جانب سے \"محفوظ پنجاب، راستے آسان\" پروگرام کے تحت روزمرہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طیب علی شاہ کے مطابق پبلک سروس گاڑیوں میں اوور لوڈنگ، بغیر لائسنس، بغیر روٹ پرمٹ، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ، اور خطرناک انداز میں سامان لوڈ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔ خاص طور پر ڈی آئی جی کی جانب سے شروع کردہ 90 روزہ \"بلا لائسنس ڈرائیونگ\" مہم کے تحت پبلک سروس گاڑیوں کے لائسنس چیک کیے جا رہے ہیں، اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں بستروں کی کمی،مریض پریشان

ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں کا زہر یلادھواں،شہری سانس ،آنکھوں اور جلدی امراض کاشکار

چیئرمین فیڈمک نے پودا لگاکر شجرکاری کا آغاز کردیا

نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت شروع

ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

ڈی پی او جھنگ کی میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن