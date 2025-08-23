محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام ،ٹریفک پولیس متحرک
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام کے تحت ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کے۔۔۔
احکامات، اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ٹریفک پولیس میانوالی کی جانب سے \"محفوظ پنجاب، راستے آسان\" پروگرام کے تحت روزمرہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طیب علی شاہ کے مطابق پبلک سروس گاڑیوں میں اوور لوڈنگ، بغیر لائسنس، بغیر روٹ پرمٹ، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ، اور خطرناک انداز میں سامان لوڈ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔ خاص طور پر ڈی آئی جی کی جانب سے شروع کردہ 90 روزہ \"بلا لائسنس ڈرائیونگ\" مہم کے تحت پبلک سروس گاڑیوں کے لائسنس چیک کیے جا رہے ہیں، اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے ۔