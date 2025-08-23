صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی مسائل کا فوری اور شفاف حل اولین ترجیح:آر پی او

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ شاہپور صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شاہپور سرکل سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔۔۔

 اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف بھی موجود تھے ۔ آر پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے ۔ آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ عوامی مسائل کا فوری اور شفاف حل اولین ترجیح ہے کھلی کچہریوں کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ 

 

