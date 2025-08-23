صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچرامنڈی کی جگہ پر پارک قائم،کمشنر نے افتتاح کر دیا

  • سرگودھا
کچرامنڈی کی جگہ پر پارک قائم،کمشنر نے افتتاح کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کمشنر کالونی فیملی پارک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب میں اہل علاقہ کے بچوں کے ہمراہ ربن کاٹ کر پارک عوام کے سپرد کیا۔

 اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے محمد ارشد، معززین علاقہ اور شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ افتتاح کے دوران اہل علاقہ نے کمشنر سرگودہا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت پر قلیل عرصہ میں یہ پارک تعمیر ہوا ہے ۔ مکینوں نے پارک کی مکمل اونر شپ اور دیکھ بھال کی یقین دہانی بھی کرائی۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ جگہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکی تھی جس سے علاقے میں تعفن پھیل رہا تھا۔ عوامی استدعا پر کمشنر نے پارک کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا جو اب پایہ تکمیل کو پہنچا ہے ۔ پارک میں جھولے ، بینچز، چاروں اطراف باڑ، مختلف اقسام کے پودے اور گراسی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ فیملیز کو خوشگوار ماحول میں سیر و تفریح کرسکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیر قانونی یونٹ پکڑا گیا،سامان ضبط

پی ٹی آ ئی رہنما ریحانہ ڈار و دیگر کی سلمان راجہ سے ملاقات

وزیر آ باد :پنجاب کالج میں داخل نئے طلبہ کیلئے آ گاہی سیمینار

نظام مصطفیؐ کیلئے جدو جہد کوتیز کرنا ہو گا:سنی تحریک

ملکی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنیوالوں سے مقابلہ:بلال تارڑ

تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن