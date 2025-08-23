کچرامنڈی کی جگہ پر پارک قائم،کمشنر نے افتتاح کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کمشنر کالونی فیملی پارک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب میں اہل علاقہ کے بچوں کے ہمراہ ربن کاٹ کر پارک عوام کے سپرد کیا۔
اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے محمد ارشد، معززین علاقہ اور شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ افتتاح کے دوران اہل علاقہ نے کمشنر سرگودہا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت پر قلیل عرصہ میں یہ پارک تعمیر ہوا ہے ۔ مکینوں نے پارک کی مکمل اونر شپ اور دیکھ بھال کی یقین دہانی بھی کرائی۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ جگہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکی تھی جس سے علاقے میں تعفن پھیل رہا تھا۔ عوامی استدعا پر کمشنر نے پارک کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا جو اب پایہ تکمیل کو پہنچا ہے ۔ پارک میں جھولے ، بینچز، چاروں اطراف باڑ، مختلف اقسام کے پودے اور گراسی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ فیملیز کو خوشگوار ماحول میں سیر و تفریح کرسکیں۔