رحمان پورہ میں سیوریج کی بد ترین بندش ،مکین اذیت کاشکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رحمان پورہ میں علی پارک کے سامنے گنجان گلیوں میں سیوریج کی بد ترین بندش کے باعث گزشتہ ایک سال سے علاقہ مکین سخت اذیت کا شکار اور کارپوریشن دفتر میں کاک بال بن کر رہ گئے ہیں۔۔۔
ان کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ کارپوریشن حکام اور ضلعی انتظامیہ سے رجوع کر چکے ہیں مگر سیوریج نظام کی بحالی کیلئے کچھ نہیں کیا جا رہا، گٹروں ملا پانی گلی میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف تعفن کی وجہ سے سانس لینا دوبھر ہو چکا ہے بلکہ آمدورفت میں بھی سخت مشکلات در پیش ہیں،لوگ طرح طرح کی بیماریو ں کا شکار ہو رہے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لیتے ہوئے سیوریج نظام کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔