عملے نے تجاوزات کیساتھ گیس میٹر،سیوریج پائپ توڑ ڈالے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کا عملہ حکومتی احکامات کی دھجیاں اْڑانے لگا حمید ٹاؤن میں تعمیرات گرانے کی آڑ میں اختیارات کا کھلا ناجائز استعمال کرتے ہوئے گھروں کے سوئی گیس اور سیوریج پائپ توڑ ڈالے۔۔۔

جس پر متاثرہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ، انہوں نے احتجاج اور نعرے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ کارپوریشن کے بااثر ملازم نے دیگر ملازمین سے ملی بھگت کر کے غریب و ان پڑھ خواتین سے میٹھے پانی کے نام پر دھوکے سے دستخط کروائے گئے ،دستخط شدہ کاغذ پر من گھڑت تحریر لکھ کر جعلی شکایات درج کر دی گئیں،کنکشنز منقطع ہونے سے انہیں بھاری نقصان ہوا، اور اہل محلہ کو اس حوالے سے سخت مشکلات در پیش ہیں، انہوں نے مذکورہ کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیتے ہوئے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

