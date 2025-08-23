صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ کیا اور جماعت نہم کے طلبہ و طالبات سے ملاقات کی جنہوں نے حالیہ امتحانات میں شاندار نتائج حاصل کیے ۔

 کمشنر نے بچوں کو شاباش دی اور کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف ادارے کے لیے اعزاز ہیں بلکہ والدین اور اساتذہ کی محنت کا بھی ثمر ہیں۔ پرنسپل میمونہ پرویز نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سکول کا جماعت نہم کا مجموعی نتیجہ سو فیصد رہا اور سب سے زیادہ نمبر 522 حاصل کیے گئے جو طلبہ کی محنت، نظم و ضبط اور اساتذہ کی رہنمائی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ 

 

