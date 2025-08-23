اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ
میانوالی ، کندیاں(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے علی الصبح تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی، مردانہ اور زنانہ وارڈز سمیت تمام شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔
دورانِ معائنہ عملے کی حاضری چیک کی گئی، جہاں ایک ڈاکٹر اور کاؤنٹر غیر حاضر پائے گئے ۔صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر اسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ صفائی کے انتظامات بہتر بنائے جائیں۔ غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کے لیے سی ای او ہیلتھ میانوالی کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے ۔