اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
میانوالی ، کندیاں(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے علی الصبح تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی، مردانہ اور زنانہ وارڈز سمیت تمام شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔

 دورانِ معائنہ عملے کی حاضری چیک کی گئی، جہاں ایک ڈاکٹر اور کاؤنٹر غیر حاضر پائے گئے ۔صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر اسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ صفائی کے انتظامات بہتر بنائے جائیں۔ غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کے لیے سی ای او ہیلتھ میانوالی کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے ۔

 

