ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا مدثر حنیف بھٹی نے تھانہ اینٹی کرپشن خوشاب میں کھلی کچہری لگائی جس میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی۔۔۔
اور افسران کو ہدایات دی کہ کھلی کچہری میں موصول ہونے والی درخواستوں کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کر کے رپورٹ پیش کریں کھلی کچہری کے دوران ریجنل ڈائریکٹر، اینٹی کرپشن سرگودھا نے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ اینٹی کرپشن سرگودھا نے کرپٹ عناصر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروانے کے لیے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے ۔ اس سلسلہ میں عوام کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے پورے ڈویڑن میں نمایاں جگہوں پر پینافلکس آویزں کیے جارہے ہیں۔ جس میں کرپٹ عناصرکے خلاف ریڈکروانے کا طریقہ کاردرج ہے اور متعلقہ اضلاع میں ریڈنگ آفیسر کے رابطہ نمبر بھی درج کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو آسانی ہو وہ کرپٹ عناصر کے خلاف اپنی کاروائی بروقت کروا سکیں ۔