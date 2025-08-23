صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا مدثر حنیف بھٹی نے تھانہ اینٹی کرپشن خوشاب میں کھلی کچہری لگائی جس میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی۔۔۔

 اور افسران کو ہدایات دی کہ کھلی کچہری میں موصول ہونے والی درخواستوں کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کر کے رپورٹ پیش کریں کھلی کچہری کے دوران ریجنل ڈائریکٹر، اینٹی کرپشن سرگودھا نے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ اینٹی کرپشن سرگودھا نے کرپٹ عناصر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروانے کے لیے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے ۔ اس سلسلہ میں عوام کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے پورے ڈویڑن میں نمایاں جگہوں پر پینافلکس آویزں کیے جارہے ہیں۔ جس میں کرپٹ عناصرکے خلاف ریڈکروانے کا طریقہ کاردرج ہے اور متعلقہ اضلاع میں ریڈنگ آفیسر کے رابطہ نمبر بھی درج کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو آسانی ہو وہ کرپٹ عناصر کے خلاف اپنی کاروائی بروقت کروا سکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تفتیشی نظام کو جدید بنانے کیلئے 2 ہزار اے ایس آئی بھرتی کرنے کا فیصلہ

نالوں پر تجاوزات کا آغاز فاروق ستار کے دور میں ہوا، میئر

واٹرکارپوریشن میں الٹی گنگا بہنے لگی: کھارے پانی لائسنس اسکینڈل کا کردار پھر اہم عہدے پر تعینات

گورنرسے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی ملاقات

سڑکوں سے پانی کی نکاسی جلد مکمل کی جائے ،کمشنر

عوام سے کئے وعدوں کی تکمیل کیلئے دن رات کوشاں، اویس قادر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن