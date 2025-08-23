صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

  • سرگودھا
میانوالی ، کندیاں (نامہ نگار، نمائندہ دنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محترمہ ساریہ حیدر خان نے تحصیل پپلاں کے مختلف دفاتر کا دورہ کیا۔

 انہوں نے اراضی ریکارڈ سنٹر، تحصیل آفس، پٹوار خانہ اور پلس پروجیکٹ سنٹر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے ۔محترمہ ساریہ حیدر خان نے اراضی ریکارڈ کا جائزہ لیا اور سائلین سے ان کے مسائل دریافت کیے ۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پلس پروجیکٹ وزیراعلیٰ پنجاب کا ایک اہم فلاحی منصوبہ ہے ، جس سے زمین کی تقسیم کے عمل کو آسان اور خاندانی تنازعات کا خاتمہ ممکن بنایا جا رہا ہے ۔ عوام کو اس بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے ۔

 

