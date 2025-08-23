پرائس کنٹرول مجسڑیٹس کے اختیارات عملہ استعمال کرنے لگا،چھوٹے دکاندار پریشان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات رکھنے والے افسران کے ماتحت عملے نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیہاڑی دار طبقے اور چھوٹے دوکانداروں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق ایک طرف تو انتظامیہ مرکزی منڈیوں میں بڑے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کسی بھی کاروائی سے گریزاں ہے ،تو دوسری طرف چند پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے علاوہ دیگر تمام غیر فعال ہیں، اورمیٹنگز کے اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر سب اچھا کی رپورٹ دینے کیلئے نچلا عملہ افسران کے نام سے کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے ،جن کا نشانہ صرف دوکاندار ہی بن رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کلریکل ملازمین پرائس مجسٹریٹ بنے ہوئے ہیں جن کا کام چھوٹے دوکانداروں کو ہراساں کرنا ،انہیں بھاری جرمانہ کروا نا ہے ،جبکہ چینی کی سپلائی میں بھی یہی ملازمین لمبی دیہاڑیاں لگا رہے ہیں، افسران ہر وقت ڈسٹری بیوٹرز پر کھڑے نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے یہ ملازمین من مانیا ں کرتے ہوئے دوکانداروں کو اپنی مرضی سے چینی دے رہے ہیں، زیادہ تر دوکانداروں کو ٹرخا دیا جاتا ہے ،اور بلیک میں چینی کی فروخت میں بھی یہ ملازمین مافیا کے دست راست بنے ہوئے ہیں ،دوکانداروں کر خود ساختہ ریٹ لسٹوں کے مطابق اشیاء فروخت پر مجبور کیا جا رہا ہے ،یہی نہیں غریب خوانچہ فروشوں کی تذلیل باعث تشویش بنتی جا رہی ہے اگر کمشنر و ڈپٹی کمشنر نے اس کا نوٹس نہ لیا تو احتجاج پر مجبور ہونگے ۔