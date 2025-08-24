28 صفر کا جلاس ، 200 سے زائد ریسکیو اہلکار تعینات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی ای او مظہر شاہ کی ہدایت پر 28 صفر کے مرکزی جلوس و مجلس پر ایمرجنسی کور کو یقینی بنانے۔۔۔
کیلئے 28 صفر المظفر کے مرکزی جلوس کے عزاداران کو عزاداری کے دوران ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے ریسکیو1122 سروس سرگودھا کے 200 سے زائد ریسکیو سٹاف کی نفری تعینات کی گئی تھی ، اس موقع پر مظہر شاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو خطرات سے بچانے اور ابتدائی طبی امداد دینے کیلئے ریسکیو 1122سروس سرگودھا ہر لمحہ کوشاں ہے ، تمام مذہبی، اور سیاسی اجتماعات کو بلا تفریق ایمرجنسی کور فراہم کرنا ریسکیو 1122 سروس کی ذمہ داری ہے۔