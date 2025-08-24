صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہادت حضرت حسنؓ پر مجالس عزا،جلوس تابوت نکالا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھامیں 28 صفر المظفر شہادت حضرت حسنؓ پورے عقیدت واحترام کے ساتھ منایا گیا۔۔۔

۔اس موقع پر امام بارگاہ مہاجرین بلاک 7 میں مجلس اعزاء کے بعد جلوس تابوت امام حسنؓ برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں خوشاب روڈ،حسین چوک، کارخانہ بازار،کچہری بازار چوک حیدر کرار، امین بازار، سبزی منڈی چوک،محمدی بازار، صدیق اکبر چوک اور مسلم بازار سے ہوتا ہوا امام بار گاہ محمدیہ بلاک 19 پہنچ کر پْرامن طور پر اختتام پزیر ہو گیا اس موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے تمام راستوں کو مکمل سیل کر کے فول پروف سیکورٹی انتظامات کئے گئے تھے ۔اتحاد العلماء بین المذاہب کا امن کارواں پولیس افسروں کے ہمراہ جلوس کے ساتھ رہا اور جگہ جگہ سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جبکہ پولیس نفری کو لیڈی فورس کے ہمراہ کڑی نگرانی رکھا گیا اور جلوس و مجالس میں داخل ہونے والوں کی جامعہ تلاشی کے لئے تعینات کیا گیا تھا۔

 

