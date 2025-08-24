ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا مالی بدحالی کا شکار ہو گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا تا حال مالی بدحالی کا شکار، کروڑوں روپے کے بجلی کے۔۔۔
بلوں کی ادائیگی سمیت دیگر واجبات کی عدم ادائیگی سے معاملات گھمبیر ہونے لگے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا شدید مالی مشکلات کا شکار ہے ، مراکز صحت میں ادویات کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ، جبکہ گزشتہ سال کی ادائیگیاں ادا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سپلائرز بھی ادویات مہیانہیں کر رہے ، ذرائع کے مطابق تقریباً 1سو سے زائد مراکز صحت سمیت آر ایچ سیز کے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد کے واجبات تا حال ادا نہیں کیے جا سکے ، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے میٹر کٹنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے ۔