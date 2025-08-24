صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلوس میں شریک 5عزادار خواتین کی بالیاں نوچ لی گئیں

  • سرگودھا
جلوس میں شریک 5عزادار خواتین کی بالیاں نوچ لی گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)28 صفر کے جلوس کے دوران خواتین کے ایک گروہ نے جلوس میں شریک 5عزادارخواتین کے۔۔۔

 کانوں سے بالیاں نوچ لیں جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئیں، ان کے نام شہناز بی بی ، سرداراں بی بی ،ثمینہ بی بی ،اسلم خاتون، اور شازیہ بی بی بتائے جاتے ہیں ، ریسکیو ٹیم نے انہیں فوری طور پر علاج معالجہ کیلئے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔ جبکہ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع سے تین خواتین کو حراست میں لے لیا ان خواتین کو تھانے منتقل کر دیا گیا اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے ، پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

علما کی نشاندہی پر انسداد تجاوزات کی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ

مکان پرقبضہ،درخواست مسترد ہونے کے خلاف اپیل ناقابلِ سماعت قرار

مصطفی عامر قتل کیس کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

عباسی اسپتال میں ڈاکٹرز کااحتجاج جاری،دھرنے کاانتباہ

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی وضاحت

وفاقی وزیر تعلیم کا داؤد یونیورسٹی کی آگمینٹڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی لیب کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل