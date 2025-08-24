جلوس میں شریک 5عزادار خواتین کی بالیاں نوچ لی گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)28 صفر کے جلوس کے دوران خواتین کے ایک گروہ نے جلوس میں شریک 5عزادارخواتین کے۔۔۔
کانوں سے بالیاں نوچ لیں جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئیں، ان کے نام شہناز بی بی ، سرداراں بی بی ،ثمینہ بی بی ،اسلم خاتون، اور شازیہ بی بی بتائے جاتے ہیں ، ریسکیو ٹیم نے انہیں فوری طور پر علاج معالجہ کیلئے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔ جبکہ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع سے تین خواتین کو حراست میں لے لیا ان خواتین کو تھانے منتقل کر دیا گیا اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے ، پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ۔