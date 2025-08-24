یوم شہادت حضرت امام حسن ؓؓکی مناسبت سے مجلسِ عزا کا انعقاد
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )مرکزی جامع مسجد حسینیہ جوہرآباد میں یوم شہادت حضرت امام حسن ؓکی مناسبت سے ۔۔۔
بعد نماز فجر مجلسِ عزا منعقد ہوئی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے خطیب جامعہ مسجد مولانا سید محمد تقی نقوی نے کہا کہ حضرت امام حشنؓ کی حیاتِ طیبہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیؐ اور والد شیر خدا حضرت علیؑ کے سیرت و کردار کی مکمل آئینہ دار ہے ۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں عظمت و کمال نمایاں ہیں جن کا تصور عام انسان نہیں کر سکتا۔انہوں نے کہا کہ امام حسن ؓ کی سیرت کے نمایاں پہلو عفو و درگزر، مہربانی اور ضرورتمندوں کی مدد ہیں۔ آپ ہمیشہ حاجت مندوں کی دستگیری کے لیے تیار رہتے اور اپنی کریمانہ سخاوت سے شہرت رکھتے تھے ۔ شجاعت و بصیرت آپ کو اپنے والد حضرت علیؓ سے ورثے میں ملی۔ ان کی تربیت کے نتیجہ میں امام حسنؑ نے ہر حال میں حق کی حمایت کو اپنا شیوہ بنایا۔مولانا تقی نقوی نے کہا کہ اسلام اپنے مقاصد کے تحفظ کے لیے کبھی جہاد اور کبھی صلح کا راستہ اختیار کرتا ہے ۔ پیغمبرؐ کی صلح حدیبیہ اس کی بہترین مثال ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے امام حسن ؓنے اسلام کی بقا کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔مجلس سے ڈاکٹر غلام عباس، راجہ مطلوب حسین، شوکت بھٹی، موسیٰ خان اور ثمر عباس نے بھی خطاب کیا۔